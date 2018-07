Im Wochenvergleich konnte der DAX nun wieder punkten. Doch der Trend des Tagescharts scheint "noch" Abwärts. Was man genau aus diesem Chart ablesen kann, zeigt Ihnen Karsten Kagels in dieser Chartanalyse des DAX-Futures. Tageschart des DAX-Future in der Analyse Der abgebildete Tageschart des DAX-Future zeigt die Kursentwicklung seit Januar 2018, bei einem letzten Kurs von 12.485 Punkten. Folgende ...

