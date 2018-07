Schanghai (ots/PRNewswire) - Die Suning Holdings Group, einer der größten Handelskonzerne in China, wurde als "Main Strategic Partner" (Haupt-Strategiepartner) des 3. Salone del Mobile.Milano Shanghai, der vom 22. bis zum 24. November 2018 im SEC - Shanghai Exhibition Centre stattfinden wird, bekannt gegeben.



Suning, das nicht nur der führende "Intelligente Einzelhändler" (Smart Retailer) im Omni-Channel- und Vollsortimentgeschäft ist, sondern auch Anbieter von Lösungen für das intelligente Zuhause, wird Möbeldesignern und Herstellern ein breitgefächertes Support-Angebot und Wissen zu Verfügung stellen, damit man gemeinsam den chinesischen Markt ausloten und intelligente, personalisierte Lösungen für den alltäglichen Bedarf der Verbraucher vor Ort erschaffen kann.



"In den vergangenen Jahren hat der Salone del Mobile.Milano das Ziel verfolgt, die Exzellenz italienischer Produkte auf den chinesischen Markt zu bringen. Indem unsere beiden Kulturen enger zusammengeführt werden, können wir noch mehr Anregungen für Designs bekommen und unsere qualitativ hochwertigen Entwicklungen in diesem Bereich verbessern sowie den Charme italienischer Produkte weiter stärken", sagte Claudio Luti, Vorsitzender der Internationalen Mailänder Möbelmesse. Er fügte hinzu: "Der chinesische Markt entwickelt sich derzeit ziemlich schnell und es besteht der Wunsch nach qualitativ hochwertigen Produkten, für die auch eine inländische Herstellung angestrebt wird. Zu diesem Zweck bietet die Internationale Mailänder Möbelmesse denjenigen Unternehmen eine Gelegenheit, die Handelsbeziehungen mit China auf- und ausbauen wollen."



Die Ausstellung wird in zwei Bereiche aufgeteilt sein: Design und xLux. Im Design-Bereich soll der Schwerpunkt auf praktischen Alltagsprodukten mit edlem Design liegen, während im xLux-Bereich eine Verbindung von eleganten klassischen Designs mit moderner Funktionalität gezeigt werden soll. Neben der Ausstellung wird es zudem sogenannte "Meisterklassen" geben, in denen sich die Branche austauschen kann, sowie den "Salon Satellite Shanghai" - einer Zusatzveranstaltung für neue Designer unter 35 Jahren.



Suning, das auf der diesjährigen Mailänder Designwoche viel Lob für sein Konzept "ZaoJi" (Den Gipfel der Erfahrung erreichen) und seine Zusammenarbeit mit dem legendären italienischen Fußballverein F.C. Internazionale Milano (Inter Mailand) erhalten hat, will den Anstoß zu Kooperationen geben, auch weil es nach Möglichkeiten sucht, Verbindungen zur internationalen Design-Gemeinschaft aufzubauen.



Steven Zhang, Präsident von Suning International, sagte: "Sunning ist gerade sehr bemüht, neue Wege dafür zu finden, wie man raffiniertere und persönlichere Produkte und Dienstleistungen für Verbraucher auf der ganze Welt kreieren kann. Teil von Partnerschaften mit großen Designveranstaltungen, wie dem Salone del Mobile.Milano, zu sein, wird dabei helfen, auch zukünftig die Brücken zwischen qualitativ hochwertigen Auslandsmärkten wie Italien und China weiter zu stärken, den internationalen Branchendialog effektiver zu gestalten und Verbrauchern bessere Lösungen und qualitativ hochwertigere Produkte sowie eine größere Lebenszufriedenheit zu bieten."



Auf der Pressekonferenz des Salone del Mobile.Milano Shanghai, die in der italienischen Botschaft in Peking abgehalten wurde, hob der italienische Botschafter in China, Ettore Sequi, hervor: "Es ist ein Teil der Veränderung, die dieses Land gerade erlebt, dass der chinesische Markt zunehmend Wert auf Qualität bei den Verbrauchsgütern legt. Wie es jüngste Daten nahelegen, werden italienisches Design und italienische Möbel von den chinesischen Verbrauchern immer mehr wertgeschätzt, was auch deren außergewöhnlich hohen Qualität und dem Fokus auf Innovationen zu verdanken ist."



Suning erkundet beständig neue Wege, wie Innovationen in den Handel kommen können und die Kundenzufriedenheit verbessert werden kann. Die Bemühungen, dieses Ziel zu erreichen und den Bedarf des anspruchsvoller werdenden chinesischen Verbrauchermarkts zu befriedigen, werden dadurch unterstützt, indem man sich immer an der Spitze dessen befindet, was technisch möglich ist, und immer auf der Suche nach Kooperationen mit führenden globalen Designmarken ist.



Informationen zu Suning



Suning, gegründet 1990, ist eines der führenden Handelsunternehmen in China, mit zwei Aktiengesellschaften in China bzw. in Japan. 2017 rangierte die Suning Holding auf Platz zwei der führenden 500 Privatunternehmen in China mit einem Jahresumsatz von 65,7 Milliarden US-Dollar (412,95 Milliarden RMB). Gestützt auf sein Leitbild "Leading the Ecosystem across Industries by Creating Elite Quality of Life for All" (Branchenübergreifend an der Spitze des Ökosystems durch die Schaffung von herausragender Lebensqualität für alle) hat Suning sein Kerngeschäft über ein breitgefächertes Spektrum an vertikal ausgerichteten Branchen gestärkt und erweitert: Einzelhandel, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Medien und Unterhaltung, Sport sowie Investment. Suning.com wurde auf der Liste der Fortune Global 500-Unternehmen 2017 geführt.



