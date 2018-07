18 Jahren nach dem Platzen der Dotcom-Blase ist die Gier nach schnellem Reichtum wieder deutlich zu spüren.Vergangene Woche legte das niederländische Fintech-Unternehmen Adyen mit einer Kursverdopplung beim Debüt an der Börse einen fulminanten Start hin. "Der Zahlungsdienstleister, der im letzten Jahr 218 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete und ab 2020 Paypal als bevorzugten Partner bei Ebay ablöst, wird nun mit satten 12 Milliarden Euro bewertet. In privaten Transaktionen wurde das Unternehmen in 2015 noch mit einem Sechstel diesen Wertes bewertet. Aber auch die Unternehmen werden von der Euphorie angesteckt. iZettle, ebenfalls ein Zahlungsdienstleister, wurde von Paypal kurz vor dem geplanten IPO übernommen - der Kaufpreis in Höhe von 2,2 Milliarden US Dollar war in etwa das Doppelte des erwarteten Börsenwertes",sagt Marco Herrmann von der Fiduka Depotverwaltung.

