In diesem Jahr hat sich wieder die Elite der Krebsforscher in Chicago zur American Society of Oncology (ASCO) getroffen und über die jüngsten Resultate in der Onkologie diskutiert. Zu den Top-Gewinnern zählte einmal mehr Loxo Oncology. DER AKTIONÄR hat das Unternehmen bereits in der Ausgabe 23/2018 im Rahmen einer Branchenstory thematisiert. Das bis Ende Juni gültige Kauflimit bei 125 Euro wurde nicht erreicht. Seit den herausragenden Daten auf dem ASCO-Meeting konsolidiert das Papier auf einem hohen Niveau. Korrektur? Fehlanzeige. Und es sind weitaus höhere Kurse beim Biotech-Player möglich, wenn Loxo Oncology an die Ergebnisse zum RET-Inhibitor (Hemmstoff) LOXO-292 anknüpfen kann.

