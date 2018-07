Überraschende Personalie bei Vectron Systems: Das Unternehmen trennte sich am Freitag von Vorstandschef Oliver Kaltner. Vectron-Mitgründer und Ex-CEO Thomas Stümmler wechselt dagegen mit sofortiger Wirkung zurück in den Vorstand. Grund für die Aufhebung sind unterschiedliche Auffassungen über die Umsetzung der Strategie. An der Börse reagierten die Investoren geschockt und witterten tiefgreifende Probleme beim Kassenspezialisten. Die Aktie verlor deutlich an Boden.

