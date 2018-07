FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

195H XFRA CNE1000029Z6 CHINA MERCH.SECUR. H YC 1 0.046 EUR

GLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.222 EUR

2M1G XFRA US69343X2071 ROSSETI PJSC GDR S RL 1 0.032 EUR

14HA XFRA SE0007126115 HEMFOSA FASTIGHETER AB 0.117 EUR