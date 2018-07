FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH3321 HSH NORDBANK MZC 14 12/19 0.000 %

MV9A XFRA US02364W2044 AMERICA MOVIL A ADR/20 0.135 EUR

WDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.214 EUR

9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.085 EUR

RTN1 XFRA US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 0.741 EUR

NYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.034 EUR

MSN XFRA US5717481023 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 0.354 EUR

IDI XFRA US45867G1013 INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 0.299 EUR

HC1 XFRA US4228061093 HEICO CORP. DL-,01 0.051 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

GAP XFRA US3647601083 GAP INC. DL-,05 0.207 EUR

DP5 XFRA US26138E1091 DR.PEPPER SNAPPLE DL-,01 88.611 EUR

MV9L XFRA US02364W1053 AMERICA MOVIL L ADR/20 0.135 EUR

LHL XFRA HK0992009065 LENOVO GROUP 0.022 EUR

EH8 XFRA FR0000120669 ESSO INH. EO 7,65 1.500 EUR

EFQ2 XFRA DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE 0.660 EUR

EFQ8 XFRA DE000ETFL383 DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. 0.260 EUR

EL49 XFRA DE000ETFL375 DK IBOXX EO LIQ.CORP.DIV. 0.280 EUR

EL48 XFRA DE000ETFL359 DK IBOXX EO L.GE.COV.DIV. 0.100 EUR

EL4X XFRA DE000ETFL235 DK DAXPLUS MAX.DIVIDEND 4.960 EUR

EL4W XFRA DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. 0.320 EUR

EL4V XFRA DE000ETFL219 DK DB EUROG.GERMANY 10+ 1.090 EUR

EL4U XFRA DE000ETFL201 DK DB EUROG.GERMANY 5-10 0.450 EUR

EL4T XFRA DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.300 EUR

EL4S XFRA DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.280 EUR

EL4R XFRA DE000ETFL177 DK DB EUROG.GERMANY 0.270 EUR

EL4Q XFRA DE000ETFL169 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+ 0.720 EUR

EL4P XFRA DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 0.320 EUR

EL4N XFRA DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.530 EUR

EL4M XFRA DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.470 EUR

EL4L XFRA DE000ETFL128 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3 0.280 EUR

EL4K XFRA DE000ETFL110 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-10 0.310 EUR

XFRA DE0008879057 K.F.W. 03/23 INFL.LKD. 0.000 %

4FF XFRA CNE100000981 CHINA RAILWAY CONS.H YC 1 0.023 EUR

B5H XFRA CH0025536027 BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 5.162 EUR