Dies, um die Vergleichbarkeit mit den Semesterzahlen 2018 zu erleichtern, die am 25. Juli vorgelegt werden. Hintergrund ist ein neuer IFRS-Standard zur Umsatzrealisierung zur Erfassung der Umsatzerlöse, der in Kraft getreten sei. In der Folge sinkt der ausgewiesene Lonza-Umsatz im ersten Halbjahr 2017 um 13 Millionen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...