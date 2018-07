Halbjahresbilanz: PROJECT steigert weiter Eigenkapitalvolumen DGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Fonds/Halbjahresergebnis Halbjahresbilanz: PROJECT steigert weiter Eigenkapitalvolumen 09.07.2018 / 07:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mit 54,5 Millionen Euro hat der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECT Investment im ersten Halbjahr 2018 das Eigenkapitalvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut übertroffen. Das Wachstum liegt bei rund fünf Prozent. Das von privaten und semi-professionellen Anlegern zugeflossene Eigenkapital ist über die nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) regulierten Immobilienentwicklungsfonds Metropolen 16, 17 und Metropolen SP 3 eingebracht worden. Im vergleichbaren Vorjahreshalbjahr 2017 waren es rund 52 Millionen Euro. »Anleger setzen weiterhin verstärkt auf Sachwertinvestments im Immobilienbereich, um im anhaltenden Niedrigzinsumfeld attraktive Renditen zu erzielen. Die steigende Nachfrage und das Vertrauen unserer Partner und Investoren sehen wir als Bestätigung der stabilen Entwicklung unserer rein eigenkapitalbasierten Immobilien-Beteiligungsangebote«, so Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter der PROJECT Vermittlungs GmbH. Bislang haben über 21.000 Investoren mehr als 900 Millionen Euro in PROJECT Beteiligungsangebote eingebracht. Die Milliardenmarke soll noch in diesem Jahr übertroffen werden. 330 Millionen Euro Umsatzziel im Wohnungsverkauf Die PROJECT Immobilien Gruppe - der für die Immobilienentwicklungen exklusiv verantwortliche Asset Manager der PROJECT Investment Gruppe - konnte im ersten Halbjahr dieses Jahres 148,8 Millionen Euro durch Wohnungsverkäufe umsetzen. Insgesamt wurden 374 von PROJECT gebaute Neubaueigentumswohnungen notariell beurkundet. »Im Vorjahr konnten wir zur Jahresmitte 161,7 Millionen Euro erzielen. Dieser vermeintliche Rückgang ist lediglich ein Effekt dessen, dass sich unsere Vertriebsstarts primär auf das zweite Halbjahr 2018 konzentrieren«, so Juliane Mann, Vorstand Vertrieb und Marketing der PROJECT Immobilien Wohnen AG. Erkennbar ist die weiterhin positive Umsatzentwicklung am steigenden Umsatzziel von 330 Millionen Euro in 2018 (+4 Prozent). Im Vorjahr realisierte die PROJECT Immobilien Gruppe mit dem Verkauf ihrer selbst entwickelten Neubaueigentumswohnungen einen Umsatz von 317 Millionen Euro. Aktuell werden 106 Immobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main und Wien mit einem Gesamtverkaufsvolumen von rund 2,7 Milliarden Euro umgesetzt. Presseanfragen an: PROJECT Investment Gruppe: Christian Blank, Pressesprecher Tel.: 0951.91 790-339, E-Mail: presse@project-investment.de 09.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 702515 09.07.2018

