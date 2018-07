Nimmt Allianz wieder Fahrt in Richtung Süden auf?

Symbol:WKN:ISIN:Allianz hat sich als führendes Unternehmen weltweit im Bereich Finanzen und Versicherungen etabliert. Der Wert hat seit geraumer Zeit Schwierigkeiten einen Aufwärtstrend im Tageschart zu bilden.Die Aktie ist sowohl im großen als auch im mittleren Tagestrend abwärts gerichtet und zeigt steigendes Volumen an den roten Kerzen, was als Verkaufsdruck bei den Marktteilnehmern interpretiert werden kann. Das letzte wichtige Pivot-Tief befindet sich im Bereich 170 EUR und das letzte Pivot-Hoch liegt im Bereich 184,09 EUR.Derzeit ist eine technische Gegenbwegung in Richtugn der EMAs 20 und 50 erkennbar. Daher ist die Aktie eher interessant für die Short-Richtung. Dabei wäre es gut, wenn das Hoch 184,09 EUR nicht gebrochen wird und der Abwärtstrend weiterhin intakt bleiben würde.Chart vom 06.07.2018179,79EURDie Frage wäre an dieser Stelle, ob die Aktie wieder Fahrt in Richtung Süden aufnimmt und die Korrektur spätestens im Bereich der 184,29 EUR-Marke beendet wird? Sollte dieser Fall eintreten, könnten Einstiegsmöglichkeiten mit gutem Chancen-Risiko-Verhältnis in Richtung Süden gesucht werden. Gewinne oder Teilgewinne könnten im Support-Bereich der 170 EUR-Marke realisiert werden, da sich dort das letzte Tief befindet und somit eine markante Zone für die Marktteilnehmer darstellt.Die Quartalszahlen des Unternehmens werden voraussichtlich am 3. August bekanntgegeben und dies kann zu einem Gap in beiden Richtungen führen und somit zu einem erhöhten Risiko.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at