FRANKFURT (Dow Jones)--Axel Springer hat den Geschäftsbereich Corporate Solutions in eine eigenständige Gesellschaft ausgegliedert. Alle bisherigen Aktivitäten des Bereichs - die Fullservice-Agentur im Bereich Content Marketing und Corporate Publishing - werden künftig in der Axel Springer Corporate Solutions GmbH & Co. KG fortgeführt, teilte der Berliner Medienkonzern mit.

In dem Bereich sind Beratung, Konzeption, Umsetzung und Erfolgskontrolle von Kommunikationslösungen für Unternehmen angesiedelt. In den vergangenen Monaten wurden hier neue Aufträge namhafter Kunden gewonnen.

July 09, 2018 02:11 ET (06:11 GMT)

