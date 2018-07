Marktausblick DAX in der Wochenanalyse: 12500 im Fokus

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900).

Mit 1,55 Prozent Wochengewinn konnte der Deutsche Aktienindex die jüngsten Verluste wieder etwas wettmachen und ein spannendes Level erreichen. Denn um die Marke von 12500 Punkten kämpften die Bullen und Bären bisher, ohne eine Entscheidung herbeizuführen. Diese erwarte ich in der kommenden Handelswoche. Welche Szenarien hierbei genau im Fokus stehen, erörtere ich in folgender der Chartanalyse.

DAX-Wochenrückblick

Bereits am Montag deutete sich nach einer äußerst schwachen Eröffnung ein kleiner Boden im Stundenchart des DAX an. Darüber wurde im Forum an dieser Stelle diskutiert:

Das dort verzeichnete GAP konnte auch schon am Montag fast und gänzlich dann am Dienstag geschlossen werden. Hierbei wurden einige Bären aus dem Index vertrieben, was sich in der Vorwochenanalyse im Fazit auch schon angedeutet hatte. Mit 150 bzw. 170 Punkten Schwankung waren dies auch die volatilsten Tage der Woche. Danach schlief der Markt etwas ein. Hintergrund war der US-Feiertag "Independence Day" am Mittwoch, an dem kein Handel an der Wall Street stattgefunden hatte. Solche eher impulsarmen Tage wirken sich nicht nur auf das Momentum aus, sondern auch auf das allgemeine Orderverhalten. Weniger Orders führen zu weniger Bewegungen. Oftmals entsteht eine Range, die man dann mit entsprechend engen Stopps auch handeln kann. Für den Mittwoch vollzog ich dies auf meinem Facebook-Kanal:

Erst am Donnerstag "erwachten" die Marktteilnehmer wieder. Und wie! Bereits in der ersten Handelsstunde kam es zu einer starken grünen Ausbruchskerze zu den Hochs der vergangenen Tage hin. Das dortige Verweilen war ein harter Kampf zwischen Bullen und Bären, an dem vor allem Daytrader mit kurzen Transaktionen Gewinne realisieren konnten. Zur Mittagszeit siegten dann die Bullen und konnten den hier im Forum dargestellten Widerstand doch noch brechen:

