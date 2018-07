Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Währungsmärkte zeigten sich im Mai sehr schwankungsreich, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniWirtschaftsAspirant (ISIN LU0252123129/ WKN A0JLXV).Vor allem die politisch bedingte Unsicherheit bezüglich der Ereignisse in Italien (Regierungsbildung) sowie die starken Währungsabwertungen in Argentinien und der Türkei hätten für ein sehr risikoaverses Umfeld gesorgt. ...

