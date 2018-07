RWE setzt sich an die Spitze!

So schnell geht es. Die RWE-Aktie (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) hat in den vergangenen Tagen einen steilen Kursanstieg hingelegt und sich mit einem Plus von rund 30 Prozent auch gleich für das Jahr 2018 an die Spitze der DAX-Performanceliste gesetzt. Am Montag ging die Börsen-Party sogar weiter.

Die RWE-Aktie hat von den Analysten bei RBC das Prädikat "Top Pick" verpasst bekommen. Das Kursziel liegt bei 26,00 Euro, was derzeit einem Kurspotenzial von knapp 20 Prozent entspricht. Neben der anstehenden innogy-Aufteilung mit E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999) ist es auch die attraktive Bewertung, die die Marktexperten hervorheben.

