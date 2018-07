München (ots) -



- Bayern mit durchschnittlich 134 PS unterwegs, Schleswig-Holsteiner mit 123 PS - PS-Hochburgen: München vor Stuttgart und Augsburg, Schlusslicht Kiel - Durchschnittliche Motorleistung seit 2005 um 34 Prozent gestiegen



Bayern sind die deutschen PS-Protze. In keinem anderen Bundesland ist die durchschnittliche Motorleistung von versicherten Pkw so hoch wie im Freistaat. Im Schnitt sind bayerische Autofahrer mit 134 Pferdestärken unterwegs. Im PS-Ranking folgen die Bundesländer Baden-Württemberg und Hessen mit durchschnittlich 132 bzw. 131 PS. Schlusslicht ist Schleswig-Holstein. CHECK24-Kunden versichern dort Pkw im Schnitt mit 123 PS.*



München ist PS-Hochburg, Stuttgart und Augsburg dahinter



Auch im Städtevergleich liegen Orte im Süden Deutschlands vorne. Absolute Nummer eins ist München mit einer durchschnittlichen Motorisierung von 143 PS. Das sind 26 PS mehr als Kieler Pkw-Halter angeben (117 PS). Auf den Plätzen zwei und drei folgen Stuttgart und Augsburg mit jeweils 137 PS. Mit Nürnberg landet eine weitere Stadt im Süden der Republik weit vorn (135 PS).



Durchschnittliche Motorleistung steigt seit Jahren



Die durchschnittliche Motorleistung von über CHECK24 versicherter Pkw liegt 2018 bei 130 PS.** Im Jahr 2005 waren es gerade einmal 97 PS. Das ergibt einen Anstieg um 33 PS oder 34 Prozent in den vergangenen 13 Jahren. Auch im Vergleich zum Vorjahr stieg die Motorleistung um drei PS an.



Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von 318 Mio. Euro im Jahr



Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Kfz-Versicherungen - dadurch sinkt der Beitrag. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).***



Kunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über 200 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Unsere Berater sind auf ihre jeweilige Versicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit im digitalen Versicherungsordner.



*betrachtet wurden alle über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen im Zeitraum Juli 2017 bis Juni 2018; Liste mit allen betrachteten Städten unter: http://ots.de/ntKVil; Motorleistung im Zeitverlauf unter: http://ots.de/yVN22D



**vorläufiger Wert für 2018



***Quelle: WIK-Consult http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf



