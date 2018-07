Sumo Resources PLC: Business Update - 9. Juli 2018 DGAP-News: Sumo Resources PLC / Schlagwort(e): Marktbericht Sumo Resources PLC: Business Update - 9. Juli 2018 09.07.2018 / 09:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wir freuen uns, dass wir Sie über die Geschäftsaktivitäten der letzten Monate von Sumo Resources Plc informieren können. SR Tanmin Maniema Explorationsarbeiten Die Provinz Maniema ist bekannt für Ablagerungen von Gold, Tantalit, Zinn und Wolframit. Die Umweltsanierungspläne für die sieben Maniema-Konzessionen wurden eingereicht. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine offizielle Genehmigung erhalten, erwarten aber, dass dies in den nächsten ein oder zwei Monaten geschehen wird. In der Zwischenzeit haben wir damit begonnen, geologische Untersuchungen zu entwickeln, um in jeder Konzession Ziele für die nächste Explorationsstufe zu identifizieren. SR Tanmin Tanganyika Explorationsarbeiten Die Provinz Tanganjika in der DRK ist bekannt für Ablagerungen von Tantalit und Zinn. Die Umweltsanierungspläne für die Konzession Tanganyika wurden eingereicht. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine offizielle Genehmigung erhalten, erwarten aber, dass dies in den nächsten ein oder zwei Monaten geschehen wird. In der Zwischenzeit haben wir auch begonnen, geologische Untersuchungen zu entwickeln, um in dieser Konzession Ziele für die nächste Explorationsstufe zu identifizieren. SR Tanmin Maniema Handelsaktivitäten Die Tochtergesellschaft SR Tanmin erhielt eine Lizenz für den Goldhandel sowie eine Lizenz für den Handel und die Verarbeitung von Tantalit in der Provinz Maniema in der Demokratischen Republik Kongo. Die Lizenzen ermöglichen es SR Tanmin, Gold und Tantalit von Kleinstbergbauern, Genossenschaften, lokalen Verkäufern und Minen zu beziehen. Das Endprodukt kann von SR Tanmin an seine internationalen Handelspartner exportiert werden. Die Lieferung von Gold zu unserem Handelsplatz in Kindu war unbeständig. Es gibt viele Faktoren im Zusammenhang mit dem handwerklichen Bergbau, die die Produktion beeinflussen, einschließlich Starkregenperioden mit zu viel Wasser und Trockenzeiten mit wenig Regen, wo nicht genug Wasser vorhanden ist. Dennoch sind wir optimistisch, dass sich die Situation verbessern und weiterhin zu den Erlösen beitragen wird. Wie im letzten Update mitgeteilt, läuft die Überprüfung des Tantalit-Aufbereitungs- und Handelsgeschäfts durch den iTSCi noch. Noch letzte Woche erhielten wir weitere Fragen von der Prüfungsgesellschaft, welches die ersten Fragen diesem Jahr waren. Die iTSCi ist eine gemeinnützige Organisation, die Unternehmen dabei unterstützt, den Ursprung des Produkts von den Minen über die Lieferkette hinweg bis zum Endprodukt zu verfolgen. Das Tagging von Tantalit ist von der Regierung der DRK vorgeschrieben, bevor es exportiert werden kann. Personalentwicklungen Das Unternehmen entließ Herrn Elie Masala in jeder Eigenschaft als Angestellter des Unternehmens. Herr Elie Masala ist ein Mitarbeiter von SR Tanmin und war Teil der Betriebsstätte von SR Tanmin. Der Grund für die Entlassung war, dass das Unternehmen fand, dass Herr Elie Masala in Kindu eine parallele Struktur für Goldhandel und Ausbeutung betreibt. Außerdem leitete er Gelder, die Gold kaufen sollten, an seine eigenen Unternehmungen ab. Gegen Herrn Elie Masala wurden Strafanzeigen wegen Diebstahls erstattet und andere gerichtliche Schritte eingeleitet, um jede Verbindung zu SR Tanmin zu beenden. In seiner Abwesenheit haben die Direktoren die volle Kontrolle über SR Tanmin und mit die Dienstleistungen von lokalen Bewohnern, die Aufgaben erfüllen, für die er verantwortlich war und stabilisierte die Operationen in Kindu. Finanzierung Das Unternehmen sucht aktiv nach Möglichkeiten, geplante Explorationen zu finanzieren und Vermögenswerte zu nutzen. Einige Pläne sind in der Entwicklung und Updates werden zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt. Zusammenfassung Zusammenfassend können wir sagen, dass an allen Fronten solide Fortschritte erzielt werden, obwohl es uns natürlich lieber wäre, wenn sich die Dinge etwas schneller entwickeln würden. Die Aussichten für das Geschäft bleiben positiv. Kontakt: info@sumoresources.com 09.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 702545 09.07.2018

