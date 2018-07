Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Krones nach einem Analystenwechsel mit "Buy" und einem Kursziel von 130 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen bleibe mit einem Anteil von über 25 Prozent klarer Marktführer, schrieb Analyst Carlos Becke in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet bis 2020 mit einem Umsatzwachstum auf 4,38 Milliarden Euro. Die Profitabilität dürfte zwar kurzfristig nur gehalten werden, mittelfristig gebe es jedoch gute Aussichten./ag/la Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-07-09/10:01

ISIN: DE0006335003