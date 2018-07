DIC Asset AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2017 DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit DIC Asset AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2017 09.07.2018 / 10:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation DIC Asset AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2017 * Ergänzung der Geschäftszahlen um soziale und ökologische Aspekte * Rückgang der Like-for-like-Verbräuche für Strom und Wasser * Umfassende Überarbeitung der Compliance-Richtlinie für Mitarbeiter * Anwendung der neuen GRI Standards für Nachhaltigkeitsberichte Frankfurt am Main, 9. Juli 2018. Die DIC Asset AG, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat ihren sechsten Nachhaltigkeitsbericht auf der Internetseite www.dic-asset.de veröffentlicht. Dabei kam das neue Rahmenwerk GRI Standards der Global Reporting Initiative inkl. zusätzlicher Angaben zum Immobiliensektor (CRESS) zum Einsatz. Auch den vom europäischen Immobilienverband EPRA ermittelten Reporting-Kriterien für Nachhaltigkeitsberichte wurde erneut Rechnung getragen. Dem Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit folgend, berichtet die DIC Asset AG in ihren Nachhaltigkeitsberichten über die ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekte ihres unternehmerischen Handelns. Darunter fallen im Berichtszeitraum unter anderem folgende Highlights: * Rechnet man Portfolioveränderungen heraus (Like-for-like-Betrachtung), konnte der indirekte Stromverbrauch in den untersuchten Objekten des Commercial Portfolios im Zeitraum von 2015 bis 2017 um 4,6% und der Wasserverbrauch um 1,4% gesenkt werden. * Die jährliche Befragung der Mieter ergab, dass ein nicht unerheblicher Teil mittlerweile auf klimaneutralen Ökostrom umgestellt hat. Die DIC Asset AG selbst bezieht die Allgemeinstromversorgung in den selbstgenutzten Flächen bereits seit 2010 vollständig aus CO2-neutralen Energiequellen. * Die bereits seit 2013 bestehende Compliance-Richtlinie für Mitarbeiter wurde im Jahr 2017 umfassend überarbeitet. Es wurde ein Compliance-Beauftragter bestellt und ein Whistleblower-System eingeführt, mit dem Mitarbeiter auch anonyme Hinweise auf Fehlverhalten im Unternehmen geben können. Die Vorsitzende des Vorstands, Sonja Wärntges, kommentiert: "Als eines der größten deutschen Immobilienunternehmen haben wir die Aufgabe, einen sichtbaren Beitrag zum nachhaltigen Handeln und zur Standardsetzung in unserer Branche zu leisten. Für uns ist es deshalb selbstverständlich, den Unternehmenserfolg nicht ausschließlich an ökonomischen Kriterien zu messen, sondern auch die Interessen aller anderen Stakeholder zu berücksichtigen. Dabei orientieren wir uns an internationalen Berichtstandards und tragen so zur besseren Vergleichbarkeit unserer Nachhaltigkeitsindikatoren bei." Weitere Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter www.dic-asset.de. Kontakt: Nina Wittkopf Leiterin Investor Relations & Corporate Communications Fon +49 69 9454858-1462 Mobile +49 151 2990-5223 [1]ir@dic-asset.de 1. mailto:ir@dic-asset.de Über die DIC Asset AG: Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut rund 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 4,8 Mrd. Euro. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern. Im Bereich Commercial Portfolio (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Funds (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich Other Investments (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) führt Joint-Venture Investments, Beteiligungen bei Projektentwicklungen, strategische Finanzbeteiligungen und die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung zusammen. 