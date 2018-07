Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Eine neue Staatsanleihe (ISIN ES0000012B88/ WKN A192X6) von Spanien ist seit dem 29. Juni in Stuttgart handelbar, so die Börse Stuttgart.Das Papier habe ein Emissionsvolumen von 7 Mrd. Euro und sei mit 1,400% verzinst. Die kleinste handelbare Einheit betrage 1.000 Euro. Der Zinslauf sei am 3. Juli gestartet, die nächste Zinszahlung erfolge am 30. Juli. Die Anleihe werde zum 30.07.2028 zurückbezahlt und sei vom Emittenten nicht kündbar. (Ausgabe 26 vom 06.07.2018) (09.07.2018/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...