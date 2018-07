Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Signify auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 32 Euro genannt. Die Markterwartungen hätten sich an die vom Beleuchtungsspezialisten eingeholten und kommunizierten Schätzungen angepasst, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer am Montag vorliegenden Studie. Negative Aspekte seien inzwischen eingepreist./ag/la Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-07-09/10:23

ISIN: NL0011821392