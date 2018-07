Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Analyst Sami Taipalus passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an jüngste Marktbewegungen und Wetterbedingungen an. Die Veränderungen seien allerdings nur minimal und tangierten seine Einstufung nicht, so der Experte./ag/mis Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-07-09/10:29

ISIN: DE0008402215