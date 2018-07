Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-09 / 10:00 *PRESSEMITTEILUNG* *CTS EVENTIM vereinbart langfristige Ticketing- und Sponsoring-Partnerschaft mit Liverpool Olympia* · Legendäre Spielstätte in Liverpool firmiert ab sofort als "EVENTIM Olympia" · EVENTIM UK wird exklusiver Ticketing-Anbieter · Investitionen in Infrastruktur und Veranstaltungsakquise geplant Liverpool/München, 9. Juli 2018. CTS EVENTIM, einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, erwirbt die Ticketing- und Namensrechte für das Liverpool Olympia. Die Veranstaltungsstätte firmiert künftig unter dem Namen "EVENTIM Olympia". Dieser Schritt ist Teil eines langfristigen Engagements, auf das sich CTS EVENTIM mit Argent Leisure, dem Eigentümer der Spielstätte, sowie dem künftigen Betreiber VMS Live verständigt hat. Beide Unternehmen zählen bereits seit einigen Jahren zu den Kunden von EVENTIM UK. Die Vereinbarung sieht außerdem vor, dass EVENTIM UK fortan als exklusiver Ticketing-Anbieter des EVENTIM Olympia fungieren wird. Gleichzeitig beabsichtigen Argent Leisure und VMS Live, signifikante Investitionen in den Venuebetrieb vorzunehmen. Diese sollen nicht nur der Infrastruktur des EVENTIM Olympia zugutekommen, sondern auch dazu beitragen, die Zahl der Veranstaltungen dort zukünftig deutlich zu erhöhen. Nick Blackburn, Chairman EVENTIM UK, kommentierte: "Die Live Entertainment-Szene in Liverpool hat auch mehr als 50 Jahre nach dem letzten Konzert der Beatles nichts an ihrer Faszination und Lebhaftigkeit eingebüßt. Deshalb freue ich mich sehr, dass unser Engagement zugunsten des EVENTIM Olympia weit über ein klassisches Sponsoring hinausgeht. Gemeinsam mit unseren Partnern Argent Leisure und VMS Live werden wir daran arbeiten, dass diese traditionsreiche Location auch künftig Künstlern wie Fans eine willkommene Heimat bieten wird." Das EVENTIM Olympia befindet sich nördlich der Liverpooler City im Stadtteil Everton und zählt zu den ältesten Spielstätten Großbritanniens. Es wurde im Jahr 1905 nach Plänen des renommierten Architekten Frank Matcham fertiggestellt, der auch für das London Coliseum und das London Palladium verantwortlich zeichnete. In den folgenden Jahrzehnten diente das Gebäude unter anderem als Zirkus, Varieté-Theater und als Kino. Seit einigen Jahren finden dort wieder hauptsächlich Konzerte, Comedy-Shows, Sportveranstaltungen, aber auch Modenschauen und Club-Events an der West Derby Road statt. Das Traditionsvenue steht seit 1975 unter Denkmalschutz und verfügt aktuell über eine Kapazität von 1.960 Besuchern. Chris Zorba, Managing Director Argent Leisure, sagte: "Unsere Zusammenarbeit mit VMS Live und CTS EVENTIM wird dazu beitragen, die großartigen Potenziale dieses einzigartigen Venues zu heben. Gemeinsam wollen wir das EVENTIM Olympia als eine der wichtigsten Spielstätte in Nordengland etablieren." Steve Forster, Managing Director VMS Live, fügte hinzu: "Die Partnerschaft mit CTS EVENTIM versetzt uns in die Lage, die Möglichkeiten dieses herausragenden Venues optimal zu nutzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen die Anzahl der Shows erhöhen werden. Das neue EVENTIM Olympia kreiert somit eine echte Win-win-Situation, von der auch die gesamte Live Entertainment-Szene Liverpools profitieren soll." Das neue Logo des EVENTIM Olympia wird in Kürze am Gebäude enthüllt, ist aber schon auf der neu gestalteten Website www.eventimolympia.co.uk [1] zu sehen. *Über CTS EVENTIM* CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und _Live Entertainment. 2017 wurden mehr als 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring",_ _"Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und seit 2015 Mitglied des MDAX. 