Der Wohnungskonzern, dessen Großteil des Bestands sich im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen befindet, hat einen guten Lauf. Der Kurs legte in 12 Monaten um 25% zu. In der Notiz von 22 Euro steckt noch Luft. So lockt eine Dividendenrendite von schätzungsweise 3,6%. Zuletzt stieg die Ausschüttung von 68 auf 73 Cent. In einem Jahr zur Hauptversammlung sind vermutlich bis zu 80 Cent ...

