Tencent: Darauf haben Anleger sehnlich gewartet

Tencent (WKN: A1138D / ISIN: KYG875721634), Alibaba (WKN: A117ME / ISIN: US01609W1027) oder Baidu (WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085). Inzwischen hat China seine eigenen Internetgiganten, die sich vor der US-Konkurrenz nicht zu verstecken brauchen. Diese drei sind im BAT-Index zusammengefasst. Ähnlich wie bei den FANG-Unternehmen wird auf diese Weise das Investoreninteresse zusätzlich angeheizt. Doch dafür sorgen Tencent & Co auch selbst ganz gut.

Schon seit geraumer Zeit fragen sich Marktteilnehmer, wann Tencent seine Musik-Streaming-Sparte an die Börse bringen wird. Der zwischenzeitliche Börsengang des Partners, aber auch Konkurrenten, Spotify hat die Anlegerfantasien zusätzlich angeheizt. Spotify hat mit seinem Börsengang in New York gezeigt, was möglich ist. Jetzt soll Tencent Music folgen.

