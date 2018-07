London (ots/PRNewswire) -



Die Gesellschaft GIG Capital Limited, Eintragungsnummer im Gesellschaftsregister 10993399, mit eingetragener Adresse in der 71-75 Shelton Street, London, England, WC2H 9JQ, kündigt das Angebot von Equity-Wandelanleihen im Wert von insgesamt 20.000.000 Euro unter der Bezeichnung ISIN XS1653832378 an. Der Nettoinventarwert beträgt insgesamt 850.000.000 Euro und der geplante Fälligkeitstermin ist der 31. Dezember 2020.



GIG Capital Limited, ein in London ansässiges Unternehmen, kündigt die Lancierung eines Angebots von Equity-Wandelanleihen im Wert von 20.000.000 Euro an, wodurch erzielt werden soll, die Aktivitäten der Gesellschaft um neue Märkte zu erweitern, neue Unternehmen zu erwerben, die ihren Status stärken werden, und ihre digitalen Dienstleistungen noch mehr zu verbessern.



GIG Capital Limited betreibt Geschäfte mit Handelswaren und beschäftigt sich insbesondere mit dem Einkauf und Verkauf von Gold in verschiedenen Ländern weltweit.



