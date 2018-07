Index-Experten gehen davon aus, dass Wirecard in den DAX aufsteigen könnte. Die Aktie des Zahlungsabwicklers könnte im September bereits zu den Top-30-Werten am deutschen Aktienmarkt gehören. Gemessen am Börsenumsatz und Börsenwert der frei handelbaren Aktien ist der Weg für Wirecard bereits heute frei. Beim zuletzt genannten Kriterium lässt das Unternehmen aktuell im DAX enthaltene Konzerne wie RWE, Lufthansa oder Merck hinter sich. Das liegt unter anderem daran, dass sich 90 Prozent der Aktien im Streubesitz befinden. Bei Wirecard ist der Anteil der frei handelbaren Aktien dadurch höher als beispielsweise bei ThyssenKrupp oder HeidelbergCement.

