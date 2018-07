Guten Vorgaben sorgen für Rückenwind am deutschen Aktienmarkt. Neben dem Handelskonflikt rücken in dieser Woche wieder Unternehmensdaten in den Fokus, denn am Dienstag eröffnet PepsiCo. die US-Berichtssaison. Nach der geplatzten Übernahme treffen sich Fresenius und Akorn ab heute vor Gericht, zudem erntet der Börsengang von Xiaomi Aufmerksamkeit. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Themen auf dem Stuttgarter Börsenparkett.