Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Daten zum Handelsvolumen im Juni von 110 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Gurjit Kambo wies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die starke Dynamik im Kassageschäft hin, wohingegen sich der Derivate-Handel eher uneinheitlich entwickelt habe. Kambo erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in diesem und dem kommenden Jahr./la/mis Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005810055