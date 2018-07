Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens vor Zahlen von 121 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andreas Willi rechnete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Investitionsgüterproduzenten mit einem guten dritten Geschäftsquartal der Münchener. Details zur Unternehmensstrategie sollten zudem für etwas mehr Klarheit sorgen, was ebenfalls die Aktien stützen dürfte./la/mis Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

