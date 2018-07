Linz (www.aktiencheck.de) - Die Wachstumsschätzungen für Singapur liegen für die nächsten beiden Jahre um 3%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Die Inflation sei knapp unter 1% und am Arbeitsmarkt könne von einer Vollbeschäftigung gesprochen werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...