Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 14 auf 16 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Anstieg des Ölpreises über 70 US-Dollar je Barrel, die robusten Geschäftszahlen zum zweiten Quartal und die anhaltenden Fortschritte bei Explorations- und Produktionsprojekten legten zwar die Basis dafür, dass sich die Branche weiter besser als der Markt entwickele, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch hielt Malek an seiner negativen Einschätzung der Aktien des italienischen Ölkonzerns fest./la/ag Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0003132476