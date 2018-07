Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vivendi von 43 auf 42 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven führte in einer am Montag vorliegenden Studie eine Szenarioanalyse durch, nachdem der französische Medienkonzern im Milliardenpoker um die TV-Rechte für die Übertragung der französischen Erstliga-Spiele leer ausgegangen war. Kerven senkte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in diesem und dem kommenden Jahr./la/ag Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-07-09/12:02

ISIN: FR0000127771