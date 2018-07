Deutsche Industrie REIT-AG: Aufstockung der bestehenden Immobilienanleihe um EUR 21,9 Mio. DGAP-Ad-hoc: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleihe Deutsche Industrie REIT-AG: Aufstockung der bestehenden Immobilienanleihe um EUR 21,9 Mio. 09.07.2018 / 12:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gem. Art. 17 MAR - Ad hoc Aufstockung der bestehenden Immobilienanleihe um EUR 21,9 Mio. Rostock, 9. Juli 2018 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (WKN: A2G9LL, ISIN: DE000A2G9LL1) hat am 9. Juli 2018 die bestehende, in Höhe von 68 Mio. Euro valutierende Immobilienanleihe (ISIN: DE000A2GS3T9) um EUR 21,9 Mio. aufgestockt. Die neuen Teilschuldverschreibungen sind im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich von einem bestehenden Investor erworben worden. Die Anleihebedingungen sehen eine Laufzeit bis zum 30. August 2022 und einen festen Zinssatz in Höhe von 4,00% p.a. vor. Der Emissionserlös ist ausschließlich zur Refinanzierung bereits erworbener Immobilien der Gesellschaft vorgesehen. Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535 09.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG Martin-Niemöller-Str. 23 18147 Rostock Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 702591 09.07.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2G9LL1 DE000A2GS3T9

