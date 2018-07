Das auf Gelenkknorpel spezialisierte Unternehmen Co.don und die schwedische Xintela, haben heute bekannt gegeben, am 5. Juli 2018 einen Letter of Intent (LOI) geschlossen zu haben. Beide Unternehmen haben vereinbart, in Verhandlungen über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zur Entwicklung und Vermarktung stammzellbasierter Behandlungsmöglichkeiten für menschliche Knorpelschäden, insbesondere Osteoarthritis, in den europäischen und nordamerikanischen Märkten zu treten. Der LOI sieht vor, dass Co.don und Xintela jeweils zur Hälfte an dem Gemeinschaftsunternehmen beteiligt sein sollen. Xintela soll dem Gemeinschaftsunternehmen Marker- und Stammzelltechnologie sowie Produktionskapazitäten zur Nutzung überlassen, so die Mitteilung. Co.don soll die Finanzierung zur Umsetzung der Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne bereitstellen und ihre Kompetenz in der klinischen Entwicklung und Kommerzialisierung einbringen. Auf Basis eines zunächst noch auszuhandelnden Term Sheets würden Co.don und Xintela bis zum 31. Dezember 2018 exklusiv über die vertragliche Grundlage der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens verhandeln.

