Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen halten am Montagmittag an den leichten Gewinnen fest. "Der Markt wendet sich nun vom Handelsstreit ab und der Earning-Season zu", sagt ein Marktteilnehmer. Spannend wird es am Freitag, wenn mit JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo gleich drei große US-Banken ihre Quartalszahlen vorlegen. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 12.545 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,5 Prozent höher bei 3.466 Punkten. Der Euro tendiert mit Kursen von 1,1770 Dollar gegenüber Freitag etwas höher.

Britischer Brexit-Minister Davis tritt zurück

"Mit Davis ist ein Befürworter eines harten Brexit aus der Führungsriege ausgeschieden", heißt es am Morgen aus dem Hause der Commerzbank. Damit steige die Chance, dass Großbritannien doch noch in der EU-Zollunion bleibt, womit sich die realwirtschaftlichen Folgen des Brexits in Grenzen halten würden. Das Pfund hatte auf die Nachricht nur kurz mit einer kleinen Schwäche reagiert.

Der Rücktritt des Europaskeptikers David Davis erfolgte kurz nach einer Entscheidung des britischen Kabinetts zur Beibehaltung einer engen wirtschaftlichen Anbindung an die EU. Die Pläne zielen darauf ab, nach dem Brexit einen harten Schnitt mit der EU zu vermeiden, der von vielen Hardlinern in Theresa Mays konservativer Partei gefordert wird.

Nissan drückt Renault

Einmal mehr steht der Sektor der Automobilwerte im Fokus der Anleger. Daimler hat bei internen Überprüfungen bei einem älteren Lkw-Motor Abgaswerte gemessen, die leicht höher als erlaubt gewesen sind. Für die Daimler-Aktie geht es um 0,4 Prozent nach unten. Renault gibt mit Abschlägen von 1,2 Prozent deutlich stärker nach. Grund sind Abgasprobleme bei Nissan. Die Japaner haben eingestanden, Abgaswerte gefälscht zu haben. Renault ist mit 43 Prozent an Nissan beteiligt.

Die Verkehrszahlen von Air France kommen an der Börse gut an, die Aktie legt um 7,3 Prozent zu. So stieg die Zahl der Passagiere im Juni um 3,7 Prozent, auch der Ladefaktor konnte gesteigert werden. Dies hilft auch den Wettbewerbern, so gewinnen Lufthansa um 2,8 und IAG um 2,1 Prozent. Die Airline-Aktien gelten nach einer sehr schwachen Entwicklung als überverkauft.

Dämpfer für Siemens in Alstom-Allianz

Einen Dämpfer für Siemens sehen Marktteilnehmer in der Entwicklung um die Allianz mit Alstom. Der französische Aktionärsberater Proxinvest hat den Aktionären von Alstom die Ablehnung der Allianz empfohlen. Siemens könne die Kontrolle über den wichtigsten Akteur der Branche in Europa übernehmen, "ohne dafür einen angemessenen Preis zu bezahlen", heißt es in der Wirtschaftswoche. Siemens soll an dem Joint Venture 50 Prozent plus eine Aktie halten und darf vier Jahre später auf 52 Prozent erhöhen. Siemens notieren wenig verändert.

Ein Fragezeichen setzt ein Marktteilnehmer hinter die Prognosebestätigung von Henkel (minus 0,2 Prozent). Der Konsumgüterkonzern bestätigte trotz der zeitweise aufgetretenen Logistikprobleme in den USA seine Prognose für 2018. "Wir halten an unseren Umsatz- und Gewinnprognosen für 2018 fest", sagte Vorstandschef Hans Van Bylen der Rheinischen Post. "Sollte Henkel die Preiserhöhungen nicht wie geplant durchsetzen, wackelt die Prognose", so ein Marktteilnehmer.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.463,97 0,45 15,48 -1,14 Stoxx-50 3.090,01 0,57 17,46 -2,76 DAX 12.533,06 0,30 36,89 -2,98 MDAX 26.090,90 0,51 133,22 -0,42 TecDAX 2.789,75 0,96 26,66 10,31 SDAX 12.113,73 0,62 75,12 1,91 FTSE 7.648,64 0,41 30,94 -0,91 CAC 5.410,62 0,65 34,86 1,85 Bund-Future 162,47 -0,31 2,42 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.24 Uhr Fr, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1764 +0,13% 1,1772 1,1758 -2,1% EUR/JPY 129,94 +0,18% 130,02 129,84 -3,9% EUR/CHF 1,1624 +0,03% 1,1624 1,1635 -0,7% EUR/GBP 0,8825 +0,04% 0,8840 1,1291 -0,7% USD/JPY 110,46 +0,04% 110,43 110,43 -1,9% GBP/USD 1,3330 +0,11% 1,3317 1,3275 -1,4% Bitcoin BTC/USD 6.760,25 -0,6% 6.769,29 6.598,61 -50,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,66 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,31 0,29 -0,12 USA 2 Jahre 2,56 2,53 0,67 USA 10 Jahre 2,85 2,82 0,44 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,67 73,80 -0,2% -0,13 +24,0% Brent/ICE 77,71 77,11 +0,8% 0,60 +20,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.264,41 1.255,21 +0,7% +9,20 -3,0% Silber (Spot) 16,20 16,04 +1,0% +0,16 -4,3% Platin (Spot) 858,40 844,50 +1,6% +13,90 -7,7% Kupfer-Future 2,85 2,81 +1,2% +0,03 -14,5% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2018 06:31 ET (10:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.