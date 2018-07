Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1/ WKN A2G9LL) vom 09.07.2018:Die Deutsche Industrie REIT-AG hat am 9. Juli 2018 die bestehende, in Höhe von 68 Mio. Euro valutierende Immobilienanleihe (ISIN DE000A2GS3T9/ WKN A2GS3T) um EUR 21,9 Mio. aufgestockt. Die neuen Teilschuldverschreibungen sind im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich von einem bestehenden Investor erworben worden. Die Anleihebedingungen sehen eine Laufzeit bis zum 30. August 2022 und einen festen Zinssatz in Höhe von 4,00% p.a. vor. Der Emissionserlös ist ausschließlich zur Refinanzierung bereits erworbener Immobilien der Gesellschaft vorgesehen. ...

