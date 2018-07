IRW-PRESS: Micron Waste Technologies Inc: Micron erhält für seinen Lebensmittel- und Cannabis-Abfallfermenter die Registrierungsbescheinigung für ein gewerbliches Muster

Vancouver, British Columbia, 9. Juli 2018 - Micron Waste Technologies Inc. (das Unternehmen) (CSE: MWM, OTC: MICWF, Frankfurt: 7FM2), ein führender Entwickler von aeroben Fermenter-Lösungen für organische Abfälle aus Lebensmitteln und Cannabis, hat vom kanadischen Patentamt (Canadian Intellectual Property Office, CIPO) für seinen kommerziellen Bioabfallfermenter das Industrial Design Certificate of Registration (Registrierungsbescheinigung für ein gewerbliches Muster) erhalten. Mit dem Antrag Nummer 177758 von Micron wurde der Schutz des geistigen Eigentums für innovative Eigenschaften beantragt und gewährt, die für die Fermenter-Einheit von Micron einzigartig sind; mit dieser Einheit werden im kommerziellen Maßstab Abfälle aus Lebensmitteln sowie aus Cannabispflanzen verarbeitet. Der Anmeldeprozess für das Gebrauchsmuster des Unternehmens läuft auch in den Vereinigten Staaten.

Das CIPO-Gebrauchsmuster ist fünf Jahre lang gültig und umfasst eine Verlängerungsoption für eine Ausschließlichkeitsfrist von weiteren fünf Jahren. Mit dem neuen funktionalen Design wird die Effizienz der Lebensmittelabfall-Fermentation um bis zu 40 % verbessert; gleichzeitig verringern sich die Stellfläche der Maschine und die Verarbeitungszeit. Die zum Patent angemeldete Technologie wurde für den Cannabis-Abfallfermenter von Micron umgewidmet. Der erste Cannabis-Abfallfermenter des Unternehmens wurde am 28. Juni 2018 an das Werk von Aurora Cannabis Inc. (Aurora) (TSX: ACB) in der Nähe von Calgary, Alberta, geliefert. In dem Werk Mountain von Aurora mit einer Fläche von 55.200 Quadratfuß (ca. 5.130 m²), in dem jedes Jahr 4.800 kg erstklassiges Cannabis produziert werden, wird die Anlage endgültig installiert und kalibriert, um eine Anpassung an die Produktionszyklen vorzunehmen.

Der Cannabis-Abfallfermenter, eine industrietaugliche Bioabfall- Verarbeitungseinheit, pulverisiert und verarbeitet den organischen Abfall in Kombination mit einer eigentumsrechtlich geschützten Mischung aus Mikroben und Enzymen, die von Micron konzipiert und entwickelt wurde. Dabei ist es wichtig anzumerken, dass im Rahmen der umfassenden Abfallbehandlungsplattform von Micron das Abwasser weiterbehandelt wird, sodass sauberes Grauwasser entsteht, das in industriellen und landwirtschaftlichen Betrieben wiederverwendet werden kann. Alternativ kann das behandelte, den Vorschriften entsprechende Grauwasser aus dem Cannabis-Abfallfermenter, das den kommunalen Einleitungsnormen entspricht, sicher entsorgt werden. Aktive pharmazeutische Verbindungen im Cannabis-Abfall werden weiter biologisch behandelt, um vorhandene Cannabinoide zu denaturieren und damit aus den Abfallströmen fernzuhalten.

Der Erhalt der Registrierungsbescheinigung des CIPO für das gewerbliche Muster ist ein weiterer Beweis für die Innovation von Micron in den Bereichen Biotechnologie und Engineering für die Verarbeitung von landwirtschaftlichen und organischen Abfällen, sagte Alfred Wong, der President von Micron. Micron hatte immer die Absicht, ein System zu entwickeln, dass nicht nur branchenführend ist, sondern die Branche neu erfindet. Unsere Plattform verbindet die Verarbeitung von organischen Abfällen mit der Rückgewinnung und Reinigung von Wasser, um die Abfallverarbeitungsbedürfnisse unserer Kunden sauber, kosteneffizient und ohne das Einleiten von Abwasser in die Kanalisation zu lösen, wo es in den kommunalen Abfallbehandlungsanlagen Probleme verursacht.

Das Bioabfall-Fermentersystem, eine umweltfreundliche, grüne Technologie-Plattform, setzt außerdem auf fortgeschrittene Informatik für Ferndiagnose, Überwachung und Kontrolle in Echtzeit. Das umfassende System, das für den Betrieb vor Ort entwickelt wurde, kann bei Bedarf als geschlossene Einheit eingesetzt werden, die geräusch- und geruchlos arbeitet und den Kunden den Vorteil bietet, dass sie den Abfall nicht mehr transportieren, verbrennen oder deponieren müssen.

Der Cannabis-Abfallfermenter von Micron wurde auf der Basis einer bewährten Technologie konzipiert, die das Unternehmen in seinem Bioabfall-Fermenter einsetzt. Das Cannabis-Abfallfermentersystem des Unternehmens resultiert aus der Zusammenarbeit mit Aurora zur Entwicklung einer sauberen Technologielösung für die Verarbeitung von organischen Abfällen aus dem Anbau von Cannabis und trägt gleichzeitig dazu bei, Bedenken hinsichtlich potentieller Umweltbelastungen abzumildern. Aktive Cannabinoid-Rückstände werden durch mikrobielle und enzymatische Fermentationswirkstoffe, die zum Patent angemeldet sind, alteriert und denaturiert. Von besonderer Bedeutung ist die Wasserrückgewinnung aus dem Cannabis-Abfall mit dem System von Micron; das Wasser wird gereinigt und kann beim Anbau wiederverwendet werden. Die Anlage im Werk Mountain ist die erste von mehreren, die Aurora in Betrieb nehmen wird, sofern die Technologie entsprechend einer Kooperationsvereinbarung, über die im Dezember 2017 berichtet wurde, bestimmte Meilensteine erreicht. Die nachfolgenden Anlagen werden für die kanadischen, amerikanischen und internationalen Cannabis-Anbauer erhältlich sein.

Namensgebungswettbewerb für den Cannabis-Abfallfermenter

Micron führt derzeit einen Namensgebungswettbewerb für den Cannabis-Abfallfermenter durch; der Gewinner erhält $ 2.000 USD und eine voll finanzierte Reise für zwei Personen in das Werk Mountain von Aurora zur Taufe der Anlage. An dem Wettbewerb können Personen mit Wohnsitz in Kanada und den Vereinigten Staaten teilnehmen. Für die Teilnahme und weitere Informationen zu dem Wettbewerb besuchen Sie bitte www.micronwaste.com/contest. Der Wettbewerb endet am 31. Juli 2018.

Gewährung von Aktienoptionen

Am 6. Juli 2018 gewährte das Unternehmen im Rahmen seines Incentive-Aktienoptionsplans verschiedenen Directors, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern 865.000 Optionen für den Kauf von Stammaktien zu einem Ausübungspreis von $ 0,55 mit einer Laufzeit von fünf Jahren.

Über Micron Waste Technologies Inc.

Micron Waste Technologies Inc. ist ein kapitalkräftiges Technologieunternehmen mit einem Umlaufvermögen von mehr als 6 Millionen Dollar. Das unternehmenseigene System für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen und anderen Bioabfällen verarbeitet organischen Abfall vor Ort und bereitet anfallende Abwässer zu sauberem Wasser auf, das den Anforderungen der kommunalen Abwasserentsorgung entspricht. Das gereinigte Wasser kann direkt in die Kanalisation eingeleitet oder in industrielle oder landwirtschaftliche Prozesse zurückgeführt werden. Das Unternehmen hat mit dem Cannabis Waste Digester den ersten Bioreaktor für Cannabis-Abfälle entwickelt, der pharmazeutische Wirkstoffe in Abfallströmen denaturiert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.micronwaste.com. Micron ist ein Unternehmen mit Börsennotierungen an der CSE: MWM, der OTC: MICWF und in Frankfurt: 7FM2.

