Sierra Metals meldet positive Ergebnisse der wirtschaftlichen Erstbewertung hinsichtlich einer Produktionserweiterung von 67% bei seiner Mine Bolivar in Mexiko auf 5.000 Tonnen pro Tag mit einer Kapitalrendite von 550%

Toronto, Ontario, Kanada - 9. Juli 2018 - Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) (Sierra Metals oder das Unternehmen) gibt die Ergebnisse einer wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, die PEA) für seine Mine Bolivar im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua bekannt. Die PEA basiert auf technischen Beiträgen unterschiedlicher Beratungsunternehmen, darunter SRK, Redco, Anddes und Transmin.

Die PEA wurde von Mining Plus Peru SAC anhand der technischen Arbeiten der unterschiedlichen Berater gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101 (NI 43-101) erstellt. Der vollständige technische Bericht wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemeldung auf SEDAR veröffentlicht werden.

Die wichtigsten Ergebnisse der PEA sind:

- Kapitalwert nach Steuern (NPV): 214 Mio. US-$ bei einem Diskontsatz von 8%

- Kapitalrendite (ROI): 550%

- Amortisationsdauer nach Steuern: 3,4 Jahre

- Investitionskosten während der Lebensdauer der Mine (LOM): 96 Mio. US-$

- Netto-Cashflow nach Steuern: 303 Mio. US-$

- Gesamte Betriebskosten pro Einheit: 21,18 US-$/Tonne

- Verarbeitungsrate der Anlage: 5.000 Tonnen pro Tag (tpd)

- Durchschnittliche Kupfergewinnungsrate: 85%

- Lebensdauer der Mine (LOM): 11 Jahre, basierend auf der bestehenden Mineralressourcenschätzung

- LOM-Produktion zahlbares Zink: 252.507.942 Pfund

Igor Gonzales, President und CEO von Sierra Metals, sagte: Die Ergebnisse dieser PEA sind für uns sehr ermutigend, weil sie uns in unserem Plan, die Mine Bolivar profitabel zu erschließen und zu erweitern, sehr ermutigt. Dieses Wachstum soll in nachhaltigen und phasenweisen Schritten von aktuell 3.000 tpd auf 3.600 tpd im 1. Quartal 2019 und auf 5.000 tpd Mitte 2020 basierend auf den übereinstimmenden Metallpreisen erfolgen.

Das Unternehmen integriert in die PEA ein intensives Investitionsausgaben-Programm im Wert von 96 Mio. US-$ während der Lebensdauer der Mine, einschließlich Explorationsbohrungen zur Steigerung der Mineralressourcen und zur Umwandlung der bestehenden Ressourcen zu Reserven. Außerdem spiegelt die PEA ein intensives Erschließungsprogramm wider, das zur Öffnung einer abbaubaren Reserve in der Tiefe und entlang des Streichens konzipiert wurde. Die Betriebsausgaben spiegeln die Entwicklung der jährlichen Produktion, Definitionsbohrprogramme und andere Betriebsausgaben wider. Das Hauptaugenmerk der aktuellen Studie ist auf die aktuellen Mineralressourcen gerichtet, die im technischen Bericht gemäß NI 43-101 gemeldet werden, der am 5. Juli 2018 eingereicht wurde und keine Bohrungen beinhaltet, die nach dem 31. Oktober 2017 abgeschlossen wurden. Das Unternehmen setzt seine erfolgreichen Brachflächen-Explorationsprogramme fort und geht davon aus, die Mineralressourcen bei der Mine Bolivar in diesem Jahr weiter zu steigern. Wir sind der Auffassung, dass diese Erweiterung nicht nur einen Mehrwert für das Unternehmen bietet, wie in der PEA angegeben, sondern auch vom Wert zukünftiger weiterer Ressourcen profitieren könnte. Potenzielle neue Kupferentdeckungen könnten früher in die Produktionspläne integriert werden, als wenn das Unternehmen die aktuellen Kapazitäten aufrechterhält.

Außerdem sagte er: Wir setzen unsere Strategie fort, den Aktionärswerts zu steigern und die Reserven- und Ressourcenbasis des Unternehmens zu steigern. Wir haben bei allen drei Minen erfolgreiche Brachflächen-Explorationsprogramme durchgeführt und die Mineralreserven und -ressourcen in den vergangenen zwei Jahren erweitert. Außerdem haben wir ein erfolgreiches Betriebsverbesserungsprogramm in Peru durchgeführt und ein effizientes Programm in Mexiko abgeschlossen, und dieses gut investierte Kapital hat uns bereits die ersten Renditen beschert. Angesichts dieser Erfolge arbeiten wir zusätzlich zur PEA für Cusi und Bolivar zurzeit auch an Rahmenuntersuchungen für die Mine Yauricocha, wobei der Wert und die Profitabilität durch die Einführung der Automation und potenzielle Durchsatzsteigerungen zur weiteren Förderung des Wachstums zum Vorteil aller Aktionäre in Zukunft maximiert werden.

Mineralreserve und Ressourcenschätzung

Das Konzessionsgebiet befindet sich Bezirk Piedras Verdes im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua, rund 250 Kilometer südwestlich der Stadt Chihuahua. Es besteht aus 14 Mineralkonzessionen (6.800 Hektar). Bei der Lagerstätte Bolivar handelt es sich um einen Cu-Zn-Skarn-Körper und um eine von vielen Edel- und Basismetalllagerstätten des Sierra-Madre-Gürtels, der nord-nordwestlich durch die Bundesstaaten Chihuahua, Durango und Sonora im Nordwesten Mexikos verläuft (Meinert, 2007). Die Mineralisierung weist zwei starke stratigraphische Abfolgen und zwei stratigraphische Horizonte auf, die den Großteil der Mineralisierung beherbergen: ein oberer kalziumhaltiger Horizont, der vorwiegend Zn-reiche Mineralisierung beherbergt, und einen tieferen, dolomithaltigen Horizont mit vorwiegend Cu-reicher Mineralisierung. In beiden Fällen sind die höchsten Werte dort zu finden, wo Strukturen und verbundene Brekzienzonen diese günstigen Horizonte nahe Skarn-Marmor-Kontakten kreuzen.

In dieser PEA werden abgebaute gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcen berücksichtigt, die 2017 von SRK gemeldet wurden und per 31. Oktober 2017 gelten. Die Ergebnisse dieser PEA weisen nur auf das konzeptuelle Potenzial hin und sind nicht endgültig.

Tabelle 1-1: Zusammenfassung der 2017 von SRK gemeldeten Ressourcen (gültig per 31. Oktober 2017)

Klasse Tonnen Ag Au Cu Ag Au Cu

( (g/t) (g/t) (%) (koz) (koz) (t)

1.000)

angezeig13.267 22,5 0,29 1,04 9.616 124 137.53

t 7

abgeleit8.012 22,4 0,42 0,96 5.779 109 76.774

et

(1) Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben. Sämtliche Zahlen wurden gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzungen widerzuspiegeln. Kupfer-, Gold-, und Silberergebnisse wurden gedeckelt, sofern dies angemessen war.

(2) Mineralressourcen werden mit Metall-Cutoff-Gehalten angegeben, die auf den angenommenen Metallpreisen*, angenommenen metallurgischen Gewinnungsraten**, Abbau-/Transportkosten (17,59 US$/t), Verarbeitungskosten (8,33 US$/t) und allgemeinen Verwaltungskosten (2,41 US$/t) basieren.

(3) Der Metall-Cutoff-Gehalt der Mine Bolivar beträgt 29 US-$/Tonne. Für die übrigen wurden keine Mineralressourcen berichtet.

* Folgende Metallpreise wurden bei der Berechnung des Cutoff-Gehalts und der Äquivalenz angewendet: Kupfer (Cu): 3,00 US-$/PFund, Silber (Ag): 18,25 US$/oz, Gold: 1.291,00 US$/oz.

** Basierend auf den historischen Produktionsdaten von Cusi, werden folgende metallurgische Gewinnungsraten angenommen: 83% Cu, 78 % Ag und 64% Au.

Die Ressourcenschätzung erfolgte durch David Keller von der Beratungsfirma SRK (Kanada) mit der herkömmlichen Kriging-Methode (OK). Überprüft und bestätigt wurde sie durch Giovanny Ortiz, B.Sc., PGeo, FAusIMM #304612 von SRK, qualifizierter Sachverständiger.

Hinweis: Seit der Veröffentlichung dieser Ressource wurden die Abbauarbeiten fortgesetzt und die Ressourcen wurden in weiterer Folge nicht erschöpft.

Sierra Metals hat mehrere Spezialisten (Tabelle 1-2) damit beauftragt zu bewerten, wie der Abbau, die Mineralverarbeitung und das Bergemanagement im Konzessionsgebiet auf konzeptioneller Ebene angepasst werden könnte, um eine nachhaltige und schrittweise Erhöhung der Minenproduktion und des Mühlendurchsatzes von 3.000 tpd auf 3.600 tpd im ersten Quartal 2019 sowie auf 5.0000 tpd bis Mitte 2020 zu erzielen.

Tabelle 1-2: An der Entwicklung des in der PEA angegebenen konzeptionellen Plans beteiligte Unternehmen

Unternehmen Konzept Bericht

SRK Consulting Ressourcenschätzung SRK, 2018

(U.S), Inc.

Redco Mining Steigerung des Minenertrags Redco, 2018

Consultants auf

5.000 tpd

Sierra Metals (S Sierra,

M) Steigerung der Kapazität der 2018

Anlage

Piedras Verdes auf 5.000 tpd

Transmin MetalluTechnische Arbeiten in Transmin,

rgical Zusammenhang mit der 2018

Consultants Erhöhung der Kapazität der

Anlage

Plantas Verdes

Anddes AsociadosKurzfassung - Erweiterung Andess, 2018

der Lagerkapazität des

Abraums

Abbaumethode

Um zu ermitteln, wie der Minenertrag gesteigert werden könnte, hat Sierra Metals Redco Mining Consultants (Redco) damit beauftragt, eine Rahmenuntersuchung durchzuführen, bei der die bestehende Erschließung und Infrastruktur, die geotechnischen Merkmale, die geologischen Grenzen sowie die Mineralisierungsart berücksichtigt werden. Die Untersuchung (Redco, 2018) kam zum Ergebnis, dass Strossenbau (Longhole-Stoping) angewendet werden könnten, um eine nachhaltige Produktion von 5.000 Tonnen pro Tag zu erzielen.

Redco zog als Teil seiner Rahmenuntersuchung Pläne für eine allgemeine Belüftung in Erwägung. Sierra Metals weiß, dass weitere und detailliertere Belüftungspläne erforderlich sind, um das allgemeine Konzept-Design der Mine zu unterstützen.

Mineralverarbeitung

Die Anlage Piedras Verdes, die 5,1 km von der Mine Bolivar entfernt liegt, verwendet einen herkömmlichen Brech-Mahl-Flotationskreislauf, um Mineralien abzubauen und qualitativ hochwertige kommerzielle Kupferkonzentrate mit Silber- und Goldnebenprodukten zu produzieren. Die Mineralien werden in Lkws mit einer Kapazität von 18 Tonnen von der Mine zur Anlage transportiert.

Die Mineralverarbeitung und die Mineralgewinnung werden zurzeit nachgewiesen und die Kupfer-, Silber- und Goldgewinnungsraten werden auf 85%, 78,2% bzw. 63,7% festgelegt.

Der Durchsatz der Anlage Piedras Verdes beträgt zurzeit 3.000 tpd. Gemäß den geplanten Steigerungen des Minenertrags wird die Verarbeitungskapazität von Piedras Verdes im 1. Quartal 2019 auf 3.600 tpd und auf 5.000 tpd bis Mitte 2020 gesteigert.

In der aktuellen Abfallerz-Lagerungseinrichtung kann bis Ende 2019 der Abraum vor Ort gelagert werden. Derzeit wird der Bau einer viel größeren Lagerungseinrichtung geplant, die auch den Bau eines Vordamms umfasst, auf den ein Absatzbecken für den gefilterten / entwässerten Abraum folgt. Diese soll 14 Mio. Tonnen gefilterten Abraums umfassen und die Kapazität für den zukünftigen Ausbau der Anlage aufweisen. Die Ingenieurstätigkeiten für dieses Programm erfolgen durch ANDDES Engineers aus Peru.

Wirtschaftliche Analyse

Die PEA ergab einen Kapitalwert nach Steuern im Basisfall von 214 Millionen USD mit einer Kapitalrendite (ROI) nach Steuern von 550% unter Verwendung eines Diskontsatzes von 8%. Der Investitionsaufwand für die Lebensdauer der Mine wird auf insgesamt 96 Millionen USD geschätzt. Die Amortisationszeit für das Life of Mine(LoM)-Kapital wird auf 3,4 Jahre geschätzt. Die Life of Mine-Betriebskosten belaufen sich auf 359 Millionen USD, was Betriebskosten von 21,18 USD pro verarbeiteter Tonne entspricht.

Wichtigste Ergebnisse der PEA Einheit Wert

Basisfall mit 1.291 USD pro Unze

Gold, 18,25 USD pro Unze Silber,

3,00 USD pro Pfund

Kupfer.

Kapitalwert (nach Steuern, Mio. USD 214

Diskontsatz von 8

Kapitalrendite % 550

Mühlenspeisung Tonnen (M16,9

illionen

Spitzenproduktionsrate der Mine Tonnen/Ja1.800.000

hr

Life of Mine - Betriebszeit des ProjekJahre 11

ts

gesamte Life of Mine InvestitionskosteMio. USD 96

n

Netto-Cashflow nach Steuern Mio. USD 303

gesamte Betriebskosten pro Einheit USD/Tonne21,18

LOM-Goldproduktion (zahlbar) Unzen 86.472

LOM-Silberproduktion (zahlbar) Unzen 7.013.157

LOM-Kupferproduktion (zahlbar) Tonnen 114.537

Qualitätskontrolle

Alle Produktionsdaten in dieser Pressemeldung wurden von Gordon Babcock, P.Eng., Chief Operating Officer und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Americo Zuzunaga, MAusIMM CP (Mining Engineer), Vice President of Corporate Planning, ist ein qualifizierter Sachverständiger und ein Chartered Professional, der als kompetente Person (Competent Person) gemäß dem Joint Ore Reserves Committee (JORC) des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves qualifiziert ist.

Augusto Chung, FAusIMM CP (Metallurgist), Consultant von Sierra Metals, ist ein qualifizierter Sachverständiger und ein Chartered Professional, der als kompetente Person für metallurgische Prozesse qualifiziert ist.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Polymetall-Bergbauunternehmen mit Produktion aus seiner Mine Yauricocha in Peru und seiner Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen, und besitzt noch viele weitere attraktive Brownfield-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko innerhalb kurzer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Bolsa de Valores de Lima und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol SMT und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol SMTS gehandelt.

Für weitere Informationen zu Sierra Metals besuchen Sie bitte die Website: www.sierrametals.com oder wenden Sie sich an:

Mike McAllister

V.P., Corporate Development

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777

Email: info@sierrametals.com -

Igor Gonzales

President & CEO

Sierra Metals Inc.

+1(416) 366-7777-

Gordon Babcock

Chief Operating Officer

Sierra Metals Inc.

+1(416) 366-7777

Bitte verfolgen Sie unsere Fortschritte weiterhin auf:

Web: www.sierrametals.com | Twitter: sierrametals | Facebook: SierraMetalsInc | LinkedIn: Sierra Metals Inc

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts in Bezug auf das Unternehmen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen unter anderem Aussagen im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens einschließlich der erwarteten Entwicklungen in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in zukünftigen Perioden, der geplanten Explorationstätigkeiten des Unternehmens, der Verfügbarkeit angemessener Finanzmittel des Unternehmens und sonstiger Ereignisse oder Bedingungen, die in der Zukunft eintreten können. Auch Aussagen hinsichtlich der Schätzungen von Mineralreserven und -ressourcen können insoweit als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, als sie Schätzungen der Mineralisierungen umfassen, die zu Tage treten werden, falls und wenn die Konzessionsgebiete erschlossen oder weiter erschlossen werden. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bezifferbarer Beträge und Annahmen der Geschäftsleitung basieren. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie erwartet, geht davon aus, plant, beabsichtigt, schätzt, nimmt an, hat die Absicht, Strategie, Ziele, Potenzial oder entsprechender Variationen oder von Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder implizieren, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Die zukunftsgerichteten Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse davon abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt, unter anderem für die Bergbaubranche typische Risiken, unter anderem Umweltgefährdungen, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Formationen, Überschwemmungen, Arbeitskämpfe, Explosionen, Einstürze, Witterungsbedingungen und kriminelle Aktivitäten; Schwankungen der Rohstoffpreise; höhere operative und/oder Investitionskosten; mangelnde Infrastruktur; die Möglichkeit, dass die zukünftigen Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; Risiken in Verbindung mit der Schätzung von Mineralressourcen und den geologischen Gegebenheiten, dem Erzgehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen und der Unfähigkeit, Reserven zu ersetzen; Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die das Unternehmen für seine Geschäftstätigkeit verwendet; Risiken im Zusammenhang mit Aktivitäten im Ausland; Änderungen von Gesetzen oder politischen Vorgaben, der Besteuerung im Ausland, Verzögerungen oder die Unfähigkeit, die erforderlichen staatlichen Genehmigungen einzuholen; Risiken in Bezug auf bestehende Kreditverbindlichkeiten; Probleme in Bezug auf das Eigentumsrecht an den Konzessionsgebieten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften; Prozessrisiken; Risiken im Zusammenhang mit unversicherten Gefahren; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Volatilität des Kurses der Wertpapiere des Unternehmens; globale finanzielle Risiken; die Unfähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden; potenzielle Interessenkonflikte; Risiken im Zusammenhang mit einer beherrschenden Gruppe von Aktionären; die Abhängigkeit von Dritten; Unterschiede bei der Berichterstattung zu Mineralreserven und -ressourcen zwischen den USA und Kanada; potenzielle Verwässerungstransaktionen; Fremdwährungsrisiken; Risiken in Verbindung mit Konjunkturzyklen; Liquiditätsrisiken; die Stützung auf interne Kontrollsysteme; Kreditrisiken einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vereinbarungen in Bezug auf das BCP-Werk des Unternehmens; die Unsicherheit von Produktions- und Kostenschätzungen für die Mine Yauricocha, die Mine Bolivar und die Mine Cusi; und sonstige Risiken, die in den Meldungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission aufgeführt werden; diese Dokumente sind unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov abrufbar.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zukunftsgerichtete Informationen sind Aussagen über die Zukunft und folglich ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können sich aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren wesentlich davon unterscheiden, was in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommt. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aufgrund der oben genannten Gründe sollten sich die Leser nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Hinweis bezüglich Reserven- und Ressourcenschätzungen

Sämtliche Reserven- und Ressourcenschätzungen, die vom Unternehmen gemeldet werden, wurden gemäß dem Klassifizierungssystem von Canadian National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects des Canadian Institute of Mining and Metallurgy berechnet. Diese Standards unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der SEC. Die Unterschiede zwischen diesen Standards werden in unseren SEC-Einreichungen erörtert. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

