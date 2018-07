Die Aktien von Rocket Internet sind am Montag nach einem positiven Analystenkommentar der Bank JPMorgan bei 29,38 Euro auf den höchsten Stand seit Dezember 2015 gestiegen. Zuletzt waren sie mit einem Plus von noch 2,74 Prozent auf 29,22 Euro unter den größten MDax -Gewinnern. Analyst Marcus Diebel sieht die Papiere als einen Favoriten und hob das Kursziel von 29,90 auf 33,00 Euro an. Die Einstufung lautet weiterhin "Overweight".

Auf dem aktuellen Kursniveau seien lediglich die börsennotierten Beteiligungen Delivery Hero , HelloFresh , Home24 sowie die 2,3 Milliarden Euro großen Nettoliquiditätsposition eingepreist, schrieb der Experte. Den restlichen Portfoliounternehmen werde vom Markt derzeit kaum ein Wert beigemessen./mis/fba

ISIN DE000A12UKK6

AXC0137 2018-07-09/13:36