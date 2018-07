Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Underweight" belassen. Analyst Akash Gupta rechnete in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem schwachen Auftragseingang bei auf Land zu errichtenden Windkraftanlagen. Derweil liege der Fokus auf der Entwicklung des freien Mittelzuflusses. Hier habe das Unternehmen zuletzt positive Zuflüsse in Aussicht gestellt./la/mis Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

