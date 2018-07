Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Quartalszahlen auf "Overweight" belassen. Nachdem der dänische Windkraftanlagenbauer im zweiten Jahresviertel überraschend hohe Großaufträge verkündet hatte, halte er an seiner positiven Einschätzung der Papiere fest, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem könnte Vestas im Rahmen der Zahlenvorlage den Rückkauf eigener Aktien verkünden, was ebenfalls erfreulich wäre./la/mis Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

