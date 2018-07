Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. (Unternehmensanleihen: ISIN DE000A2AA030/ WKN A2AA03 und ISIN DE000A2AA048/ WKN A2AA04) hat die Finanzierung des Bauvorhabens Berger Feld II gesichert und damit den Grundstein für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Vereins in den nächsten 15 Jahren gelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...