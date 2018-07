Die südkoreanische Firma Hylium Industries hat einen neuen Ansatz zur mobilen Betankung von Brennstoffzellen-Autos vorgestellt. Die Grundidee dabei ist, Wasserstoff nicht in gasförmiger, sondern in flüssiger Form zu verwenden. Bei dem Unternehmen mit Sitz in Seoul handelt es sich um ein 2014 gegründetes Spin-Off, hervorgegangen aus Koreas "National Lab". Es soll die einzige Firma im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...