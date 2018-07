BYD hat nach eigenen Angaben einen Rekordauftrag aus Norwegen erhalten. An das Verkehrsunternehmen Nobina aus Oslo wird BYD nicht weniger als 42 elektrische Gelenkbusse liefern. Die 18 Meter langen Stromer sollen im zweiten Quartal 2019 in Norwegen eintreffen. Sie ersetzen in Oslo konventionell betriebene Dieselbusse. BYD geht davon aus, damit die größte elektrische Gelenkbus-Flotte in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...