Das Pleite von Air Berlin schadet dem Münchener Flughafen nicht. Er kann sogar einen Passagierrekord verbuchen. Lediglich das Frachtgeschäft schwächelt.

Der zweitgrößte deutsche Flughafen hat die Insolvenz von Air Berlin locker weggesteckt. Die Flughafen München GmbH zählte im ersten Halbjahr 21,7 Millionen Passagiere, rund drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor und so viele wie noch nie, wie Geschäftsführer Michael Kerkloh am Montag in München sagte.

Im Langestreckenverkehr lag der Zuwachs sogar bei fünf Prozent. Die Lufthansa fliegt von München aus seit Ende März mit dem Airbus A380 nach Los Angeles, Peking und Hongkong. Die Auslastung sei "hervorragend", sagte Kerkloh. Regionalflughäfen wie Düsseldorf oder Berlin ...

