BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat sich zurückhaltend zu den jüngsten britischen Brexit-Vorschlägen geäußert. "Der Vorschlag ist mit großen Fragezeichen versehen, in praktischer wie auch in politischer Hinsicht", erklärte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Das zeige sich auch an dem Rücktritt des britischen Brexit-Ministers David Davis.

Die Lage in London bleibe damit in der heißen Phase der Brexit-Verhandlungen sehr unübersichtlich. "Für die deutschen und alle anderen betroffenen Unternehmen ist das kein gutes Signal", beklagte der DIHK-Hauptgeschäftsführer. Der Teufel stecke im Detail, und das britische Modell einer Zollpartnerschaft sei "eine Herausforderung für die Integrität des EU-Binnenmarktes".

July 09, 2018 09:11 ET (13:11 GMT)

