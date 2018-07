Heftiger Schlag für Theresa May, Brexit-Minister David Davis hat in der Nacht auf Montag seinen Rücktritt erklärt. Was bedeutet das für die weiteren Brexit-Verhandlungen und wie reagieren die Finanzmärkte? Aktuelle Informationen zum Geschehen an den Finanzmärkten und den Reaktionen der Derivate-Anleger verrät Kemal Bagci direkt aus dem Handelssaal der BNP Paribas.