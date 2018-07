Die US-Bank JPMorgan hat Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1900 US-Dollar belassen. Zuletzt habe er sich auf die Zukäufe des weltgrößten Onlinehändlers im Lebensmittel- und Vollwertkostbereich sowie im Bereich intelligente Haustechnik fokussiert, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun habe er einen intensiveren Blick auf Amazons internationale Einzelhandelsstrategie geworfen, die zu den wichtigsten Wachstumschancen des Konzerns gehören dürfte. Er schätzt den Anteil des US-Konzerns am weltweiten Online-Handel auf 9 Prozent, während er in Nordamerika 34 Prozent betrage./ck/mis Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-07-09/15:49

ISIN: US0231351067