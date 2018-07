Gentherapien sind längst keine Fiktion mehr, sondern Realität. Spark Therapeutics hat mit der US-Zulassung von Luxturna eine neue Ära der gentherapeutischen Medizin eingeläutet. Dabei handelt es sich um die erste von der FDA zugelassene Gentherapie mit einem AAV-Vektor, die gegen die RPE-65-vermittelte vererbte Netzhautdystrophie (IRD) eingesetzt wird. In der Regel betrifft diese äußerst seltene Krankheit (in Deutschland rund 200 Betroffene) junge Menschen, die frühzeitig an einem massiven Sehverlust leiden.

