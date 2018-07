Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Gerresheimer vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Erwartungen an den Verpackungsspezialisten dürften nach dem mauen Jahresauftakt eher gering sein, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet für das zweite Quartal mit einem Umsatz von 330 Millionen Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 71 Millionen Euro. An den Jahreszielen dürfte sich seiner Einschätzung nach nichts ändern./ag/mis Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-07-09/15:56

ISIN: DE000A0LD6E6